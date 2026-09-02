Kayıp olarak aranıyordu... Hastane yakınında ölü bulundu

Şahinbey ilçesinin İbn-i Sina Mahallesinde meydana gelen olayda, Şehir Hastanesinde yatan babasına refakat eden bir kişi, hava almak için dışarı çıkıp yürürken acil servislerin önündeki sazlık alandan koku gelmesi üzerine sazlıkları aralayıp baktığında bir kişinin yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sazlıkta bulunan cesedin 47 yaşındaki Salih O.'ya ait olduğu belirledi.

Şahsın 20 Ağustos gününden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Salih O'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Salih O.'dan geriye son olarak bir halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntüler kaldı. Görüntüler Salih O. Elinde bir şişeyle otobüse binerken görülüyor.