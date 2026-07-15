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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Kayıp parça 60 yıl sonra evine döndü

Türkiye’nin simgelerinden Çingene Kızı Mozaiği’nin 13’üncü paneli, uzun süren çalışmaların ardından ait olduğu topraklara döndü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kayıp parça 60 yıl sonra evine döndü
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Gaziantep'in ve Türkiye'nin simgelerinden Çingene Kızı Mozaiği'nin yıllar önce ana kompozisyondan koparılarak yurtdışına kaçırılan 13'üncü paneli, uzun süren çalışmaların ardından ait olduğu topraklara döndü.

Panelin teslimi için Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne kadar Zeugma'dan kaçırılanların da aralarında bulunduğu 13 bin 454 kültür varlığının ülkemize geri getirildiğini söyledi.

Bakanı Ersoy, kamuoyunda Çingene Kızı olarak bilinen mozaiğin dünyaca tanındığını belirterek, "Kamuoyunda 'Çingene Kızı' olarak bilinen bu figür Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biri olmuştur. Bu kompozisyona ait parçalar 1960'ta yurtdışına yasadışı yollarla çıkarılmıştır. 12 panelin iadesini sağlamış ve 2018 yılında Zeugma Mozaik Müzemizde ziyaretçilerimizle buluşturmuştuk. Bugün aynı kompozisyona ait 13'üncü paneli Zeugma Mozaik Müzemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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#MEHMET NURİ ERSOY #GAZİANTEP #TÜRKİYE

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Kayıp parça 60 yıl sonra evine döndü
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