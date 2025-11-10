Kayıp polis memuru için arama çalışması başlatıldı

Hakkari'de görev yapan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören polis memuru İsmail Tarhan siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

Ancak Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail Tarhan'dan bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri hastane çevresinde ve Dicle Nehri kıyısında arama çalışmalarına başladı.

Ekipler, nehir boyunca tarama yaparken, hastane çevresindeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kayıp polis memurunun bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlardan da herhangi bir bilgi veya ihbar olması durumunda güvenlik güçlerine bildirimde bulunmalarını istedi.