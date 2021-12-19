İstanbul’da sır olay: Rus oyuncu Kateryna Barchukova kayıplara karıştı!

Rus kadın Kateryna Barchukova'nın (32) bir arkadaşı, 6 ay önce ailesine ulaşarak, kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Rusya'da yaşayan babası hasta olduğu için bu durumla ilgilenemedi.

İddiaya göre, annesi de kendisiyle ilgilenmediği için oralı olmadı. Babası, kızının İstanbul'daki bir arkadaşına ulaşarak yardımcı olmasını istedi. Kateryna'nın arkadaşı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Arkadaşı polise, Kateryna'nın İstanbul'da bir erkek arkadaşı olduğunu, birlikte dizi çekimine katılacaklarını duyduğunu ancak arkadaşının kimliği ile ilgili bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kateryna'nın cep telefon numarasını incelemeye alırken, izine ulaşmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.