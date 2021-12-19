Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sır olay: Rus oyuncu Kateryna Barchukova kayıplara karıştı!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:11 Son Güncelleme: 19.12.2021 11:10

İstanbul'da sır olay: Rus oyuncu Kateryna Barchukova kayıplara karıştı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da sır olay: Rus oyuncu Kateryna Barchukova kayıplara karıştı!

İstanbul'da ailesinin uzun süredir haber alamadığı ve Türkiye'de bir dizide kısa bir süre rol alıp oyunculuk yaptığı öğrenilen Rus kadın Kateryna Barchukova'yı bulmak için Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Rus kadın Kateryna Barchukova'nın (32) bir arkadaşı, 6 ay önce ailesine ulaşarak, kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Rusya'da yaşayan babası hasta olduğu için bu durumla ilgilenemedi.

İddiaya göre, annesi de kendisiyle ilgilenmediği için oralı olmadı. Babası, kızının İstanbul'daki bir arkadaşına ulaşarak yardımcı olmasını istedi. Kateryna'nın arkadaşı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Arkadaşı polise, Kateryna'nın İstanbul'da bir erkek arkadaşı olduğunu, birlikte dizi çekimine katılacaklarını duyduğunu ancak arkadaşının kimliği ile ilgili bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kateryna'nın cep telefon numarasını incelemeye alırken, izine ulaşmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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İstanbul'da sır olay: Rus oyuncu Kateryna Barchukova kayıplara karıştı!
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