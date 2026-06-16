Kayıp sanılan Osman katillerini tanıyormuş! Caninin görüşmesi kan dondurdu: ‘Ne yaptın öldürdün mü?’

JASAT DOSYAYI YENİDEN AÇTI, SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Dosya, 2022'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Teknik ve analitik çalışmalar kapsamında olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyal bilgileri ile şüphelilerin beyanları yeniden incelendi. Bu değerlendirmeler sonucunda dosya, 'Kasten öldürme' suçu kapsamında ele alındı. Soruşturma kapsamında bu yıl 12 ve 13 Şubat'ta 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OSMAN KATİLLERİNİ TANIYORDU

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osman Güler'in kardeşinin kayınbabası Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa ise 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.