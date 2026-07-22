Kayıtları sildiren 3 doktor gözaltında

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, cinayetle ilgili soruşturma kapsamında valilik konutunda görev yapan personelin tanık beyanlarında adı geçen, dönemin Tunceli Valisi olan ve tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, hafriyat işleri yapan iş insanı Okan Yarıcı, gizli tanık ifadelerinde adları geçen güvenlik korucusu Fatih Özmen ve eski güvenlik korucubaşı Yılmaz Arslan ve Doku'nun telefonundaki verileri sildiği belirlenince tutuklanan eski polis Gökhan Ertok'un ifadesinde SIM kartla ilgili "Haberim var, gerekeni yap" dediğini ileri sürdüğü, ACA Bilişim Şirketinin sahibi Memet Aca gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan'ın Doku'nun cansız bedeninin, gözaltında bulunan 2 güvenlik korucusu tarafından gömüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle gittiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak da doktorlar Furkan Karabulut, Ezgi Erdal Karakaş ve Hüseyin Kocaaslan, Hemşire Alev Şan, Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz, Veri Giriş Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri Tamer Siler ve Yeter Satıcı ile Veri Giriş Personelleri Mustafa Yıldız, Mömün Polat ve Yoldaş Altaş gözaltına alındı.

'İNTİHAR EDECEK BİR KIZ DEĞİLDİ'

Soruşturma kapsamında dosyaya yeni tanık ifadeleri girmeye devam ediyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden Gülşen İlbaş, Gülistan Doku ile aynı sınıfta okuduklarını ve öğrenci yurdunun farklı bloklarında kaldıklarını belirterek, "Gülistan adaletli, merhametli, neşeli çok iyi bir kızdı. Son dönemlerde KPSS sınavına hazırlanıyordu. Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi. Ailesinin maddi imkanları sınırlıydı. Eğitimini sürdürebilmek için kafelerde ve restoranlarda garson olarak çalışıyordu" dedi.