Kaymakam lahmacun fırınında

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin genç ve güzel kaymakamı Büşra Uçar, ünlü sarımsaklı lahmacunun tanıtımı için fırına girdi. Elleriyle yufka açıp lahmacun pişiren genç kaymakam, herkesi lahmacun yemek için Oğuzeli davet etti.

Bugüne kadar ilçenin nar, kurutmalık sebze ve farklı yöresel ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla üretim yapılan alanları ziyaret ederek destek veren Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, bu kez pide fırınına girerek yufka açıp kentin ünlü lahmacununu pişirdi. Lahmacun pişirme sürecini SABAH'a anlatan Uçar, şunları söyledi:

"Daha önce farklı zamanlarda ev veya esnaf ziyaretleriyle yöresel ürünlerimize dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü bunlar ilçemizin önemli gelir kaynakları. İlçe halkıyla sürekli ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum. İmkânlarım ölçüsünde halkında içinde olmaya, onların dertlerini dinlemeye, varsa talep ve şikâyetlerini almaya dikkat ederim. Daha önce ilçemizde ev ekmeği yapan kadınları ziyaret ederek onlarla birlikte yufka açıp pişirmiştim. İnce yufka açmayı öğrendiğimden lahmacun yapmak da kolay oldu. Esnafımız, ustalar büyük ilgi gösterdiler. İşin püf noktalarını onlardan öğrendikten sonra önce tezgâhta yufka açıp içini ekledim, sonra da ocağa geçerek sıcak ateş karşısında lahmacunları pişirdim. Hep birlikte afiyetle yedik. Oğuzeli lahmacunu çok lezzetli ve besleyici. İçerinden dolayı sağlıklı bir beslenme sağlıyor. Herkesi buraya lahmacun yemeye bekliyoruz."