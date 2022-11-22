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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Kaynar su dolu tencereye düştü

DHA
Kaynar su dolu tencereye düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde oynarken kaynar su dolu tencereye düşen A.G. (4), yaralandı. Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. A.G., evde oynarken dengesini kaybedip, mutfakta yerdeki su dolu tencerenin içine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan A.G., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G. buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynar su dolu tencereye düştü
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