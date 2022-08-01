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Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:29 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:29

Kaynarca Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kaynarca İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Nasıl Gidilir?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Kaynarca Marmaray durağı nerededir? Yol tarifi ile Marmaray Kaynarca İstasyonu ile Sabiha Gökçen arası kaç kilometredir ve nasıl gidilir?

Kaynarca Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kaynarca İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Nasıl Gidilir?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın ise Kaynarca'nın bulunduğu Pendik semtine yakın olması ve buradan havaalanına ulaşım için araçların bulunmasıdır. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Kaynarca Marmaray durağı nerededir, yol tarifi ile Marmaray Kaynarca İstasyonu ile Sabiha Gökçen arası kaç kilometredir ve nasıl gidilir gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kaynarca Marmaray Durağı

Kaynarca Tren İstasyonu olarak da bilenen Kaynarca Marmaray durağı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Pendik ilçesinde bulunan TCDD'ye ait hemzemin tren istasyonudur. İstanbul – Haydarpaşa – Ankara Demiryolu üzerinde yer alan istasyon TCDD tarafından inşa edilerek 1967'de hizmete girmiştir. Daha sonrasında elektrifikasyon altyapısıyla yenilenerek 1969-2012 yılları arası Haydarpaşa – Gebze Banliyö Treni' hizmet vermiştir. Marmaray projesinin inşası başladıktan sonra da kapatılmış ve yaklaşık 450 metre batıya alınarak yeniden inşa edilmiş ve 2019'da yeniden hizmete girmiştir.

Kaynarca Marmaray Durağı yine Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı'na yakın olduğundan ulaşım konusunda bazı soruları da getirmiştir. İki nokta arasındaki mesafe 12 kilometredir. Kaynarca'dan Sabiha Gökçen'e giden bazı toplu taşıma araçları şunlardır: KM 18, 132 P, KM 27, KM 37, E-10, 133 AK, 133 KT, E-9, MR 60 gibi numaralı toplu taşıma hatları Kaynarca'dan Sabiha Gökçen'e gitmek için en uygun toplu taşıma araçlarıdır.

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Marmaray Kaynarca İstasyonu Nerede?

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Kaynarca Marmaray istasyonu, Pendik sahiline yakın olmasıyla da bilinmektedir. Açık adres olarak ise Kaynarca Mahallesi, İbni Sina Caddesi, 34890 Pendik/İstanbul olarak verilebilmektedir.

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Kaynarca Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kaynarca İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Nasıl Gidilir?
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