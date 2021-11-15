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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:23 Son Güncelleme: 15.11.2021 14:23

Kayra İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Kayra Ne Demek?

Kayra İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Kayra Ne Demek?

Dünyanın en güzel duygusunu yaşayarak bir evlat sahibi olacağını öğrenen anne ve baba adayları için isim arayışları başlıyor. Bu mutlu haberin ardından bebeğine isim düşünenler yakın çevresinden destek almanın yanı sıra internet üzerinden de araştırma yapıyor. Erkek çocuk sahibi olmayı bekleyenler genellikle erkekler için kullanılan Kayra isminin üzerinde duruyor. Kayra isminin anlamını öğrenerek son kararı buna göre vermek isteyenler Kayra isminin anlamı nedir sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilecek. Peki, Kayra ne demek, Kur’an’da geçiyor mu?

Anne ve baba adayları erkek bebekleri için isim düşünürken en çok dikkat ettiği nokta koyacağı adın anlamı oluyor. Ona hayatı boyunca taşıyacağı güzel anlamlı, kulağa hoş gelen ve söylemesi kolay olan bir isim düşünenler Kayra ismine de bakmadan geçmiyor. Kayra isminin anlamını öğrenmek isteyenler ise doğru yerdeler. Son yılların popüler isimlerinden birisi olan Kayra isminin anlamı ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair tüm merak edilen ayrıntılar!

KAYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de son yıllarda popüler hale gelen isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Kayra ismi genellikle erkekler için kullanılmaktadır. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve Türkçe kökenlidir.

Kayra, saygın bir kimse tarafından yapılan iyilik, ihsan ve lütuf anlamını taşır. Tanrının insanı koruması ve esirgeyici olması şeklinde de tanımlanabilir.

KAYRA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kayra adının anlamının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığı ise bir diğer merak edilen nokta oluyor. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bu isim özel ve güzel anlamını da taşımaktadır. Günümüzde hem kız hem de erkek isimler için kullanılabilir.

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Kayra İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Kayra Ne Demek?
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