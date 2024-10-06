Kayseri Gastronomi Günleri başladı

Kayseri, mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gastronomi Günleri ile lezzet dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de Gastronomi Günleri'nin ikincisi düzenleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olan Kayseri Gastronomi Günleri'nin Açılış Töreni'ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile milletvekilleri, ünlü şefler ve gastronomi alanında çalışan işletmeciler katıldı.