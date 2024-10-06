Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Gastronomi Günleri başladı
Giriş Tarihi: 6.10.2024

Kayseri Gastronomi Günleri başladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Gastronomi Günleri başladı
Kayseri, mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gastronomi Günleri ile lezzet dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de Gastronomi Günleri'nin ikincisi düzenleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olan Kayseri Gastronomi Günleri'nin Açılış Töreni'ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile milletvekilleri, ünlü şefler ve gastronomi alanında çalışan işletmeciler katıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri Gastronomi Günleri başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA