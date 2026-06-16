Kayseri Merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 231 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mahalle ve sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan, kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kayseri merkezli olarak Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

263 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve ilgili kolluk birimlerince yürütülen operasyonda 632 ekip görev aldı. Bir helikopter, iki drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin destek verdiği çalışmalarda 263 adrese baskın düzenlendi. 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürütülen soruşturma kapsamında toplam 282 şüpheli tespit edilirken, 16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 231 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 56 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca soruşturmanın önceki aşamalarında yakalanan 30 şüphelinin tutuklandığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 4 av tüfeği, 2 silah, 3 bıçak, 8 bin 580 sentetik ecza maddesi, 30 adet Neurontin hap, bir miktar bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Yetkililer, operasyon kapsamında bazı işlemlerin sürdüğünü ve soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

VALİ ÇİÇEK: "GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLER GÖZALTINDA"

Operasyonun ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, çalışmanın kentin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Gençlerimizi zehirlemek, şehrimize uyuşturucu getirmek ve çocuklarımızın hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibarıyla gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Dört aylık titiz takip ve analiz çalışmasının ardından bütün hedeflere eş zamanlı ulaşılmış ve başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi. "Narko-Kapan Şehit Polis Memuru İbrahim Birol Operasyonu" adı verilen çalışmanın özellikle sokak satıcıları ve uyuşturucu dağıtım ağına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.