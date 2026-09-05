Kayseri merkezli suç örgütüne büyük darbe: 5 ilde operasyon, 32 gözaltı

Kayseri merkezli yürütülen organize suç örgütü soruşturmasında güvenlik güçleri geniş kapsamlı bir operasyona imza attı. Kayseri başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, haklarında işlem yapılan 32 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslere düzenlenen baskınlarda özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri de görev aldı. Operasyona 98 ekip, 10 özel harekât unsuru, 1 TOMA ve 1 çevik kuvvet timi katıldı.

BASKIN ANLARI KAMERADA

Kayseri polisinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin eş zamanlı olarak adreslere giriş yaptığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve adreslerde gerçekleştirilen aramalar yer aldı. Operasyon sırasında ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

68 MAĞDURA YÖNELİK 89 SUÇ EYLEMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç örgütünün 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise silah, mühimmat, çok sayıda çek ve senet, dijital materyal ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA 2025'TE BAŞLADI

Kayseri'deki soruşturmanın 2025 yılında kamuoyunda "Şirinler" olarak bilinen yeni nesil suç yapılanmasına yönelik çalışmalarla başladığı belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise yapılanmanın H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirilen organize suç örgütüne dönüştüğü kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından yaptığı açıklamada, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Gürlek, gençleri suç ve şiddete yönlendiren yapılanmalara müsaade edilmeyeceği mesajını verdi.