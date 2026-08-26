Kayseri Pınarbaşı’nda 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntı Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE YERLEŞİMLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının Pınarbaşı ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşimlerde hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin ardından vatandaşlar AFAD'ın son depremler listesini takip ederken, Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bildirimde bulunmadığı ve kontrollerin devam ettiği belirtildi. Depremin ardından ilçeye bağlı Yukarıborendere Mahallesi'nde bazız evlerde çatlaklar oluştu. Ayrıca, bir evin duvarında da yıkıntı oluştu.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ EVSEN; "BÜYÜK DEPREM OLUŞTURMAZ"

Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen de sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Evsen, sarsıntının meydana geldiği lokasyonda diri fay bulunmadığını ve daha büyük deprem oluşturabilecek bir potansiyel görmediğini ifade etti.