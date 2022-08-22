Kayseri Şeker Fabrikası’nda yangın çıktı

Herhalde kaynak çalışması yapılırken bir kıvılcımın sıçraması sonucu yangının meydana geldiğini düşünüyoruz. Tabi ahşap ve plastik yapı olduğu için yangında çok hızlı bir gelişme oldu. Bizim itfaiyemizin müdahalesi ile oradaki personelimiz yangından kurtarıldı. Arkasından da yangını söndürme çalışmaları yapıldı. Şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın tamamen söndü. Fabrikamızın genelinde herhangi bir yangın söz konusu değil. Zaten Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralanmamız söz konusu değil. Onun için bununla 'geçmiş olsun' diyoruz. Kayseri Şeker nazara geldi herhalde. Başka türlü izah edemiyorum. Çünkü biz her türlü güvenlik tedbirini alan bir kuruluşuz. Tabi en küçük dikkatsizlik böyle sonuçlar ortaya çıkarabiliyor" diye konuştu.