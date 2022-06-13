Haberler Yaşam Haberleri Kayseri, Sivas ve Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu
Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:47 Son Güncelleme: 13.6.2022 10:53

Kayseri, Sivas ve Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri, Sivas ve Çorum’da sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri, Sivas ve Çorum'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Kayseri'de tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel basarken, Çorum'da ise hem sel hem de hortum oluştu.  Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Kayseri'de akşam saatlerinden etkili ola sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sarımaklı mahallesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı. Yaklaşık 30 tarım işçisi AFAD ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Tarım işçileri geçici olarak lojmanlara yerleştirilirken Yahyalı İlçesinde ise sel nedeniyle 10 araç yolda mahsur kaldı. Kayıp ihbarı yapılan bir kişi ile araçta mahsur kalan kişiler yine AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇORUM'DA HORTUM OLUŞTU

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından merkeze bağlı Kavacık köyünde hortum oluştu. Hortum nedeniyle evlerin çatıları uçarken, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü. Can kaybının yaşanmadığı köyde maddi hasar meydan gelirken Osmancık ilçesinde ise çok sayıda ev ve bahçe sel suları altında kaldı. Sokaklar göle dönerken, belediye ekipleri ise evlere dolan sel sularının tahliyesi için gece gündüz çalıştı.

SİVAS'TA SAĞANAK YAĞIŞ EĞİTİME ARA VERDİRDİ

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada "Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele neden olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esaslarına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı!
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
SON DAKİKA: Motorin ve Benzin fiyatı | Akaryakıt fiyatları ile 12 Haziran 2022 motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: AFAD duyurdu! Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri, Sivas ve Çorum'da sağanak yağış sele neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA