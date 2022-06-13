Kayseri, Sivas ve Çorum’da sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'de akşam saatlerinden etkili ola sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sarımaklı mahallesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı. Yaklaşık 30 tarım işçisi AFAD ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Tarım işçileri geçici olarak lojmanlara yerleştirilirken Yahyalı İlçesinde ise sel nedeniyle 10 araç yolda mahsur kaldı. Kayıp ihbarı yapılan bir kişi ile araçta mahsur kalan kişiler yine AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇORUM'DA HORTUM OLUŞTU

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından merkeze bağlı Kavacık köyünde hortum oluştu. Hortum nedeniyle evlerin çatıları uçarken, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü. Can kaybının yaşanmadığı köyde maddi hasar meydan gelirken Osmancık ilçesinde ise çok sayıda ev ve bahçe sel suları altında kaldı. Sokaklar göle dönerken, belediye ekipleri ise evlere dolan sel sularının tahliyesi için gece gündüz çalıştı.

SİVAS'TA SAĞANAK YAĞIŞ EĞİTİME ARA VERDİRDİ

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada "Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele neden olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esaslarına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.