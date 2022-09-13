Kayseri TOKİ başvuru şartları! Kayseri TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? e-Devlet başvuru ekranı

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, tarihleri, ev fiyatları gibi birçok detay, bugün itibarıyla netlik kazanacak. Söz konusu proje, 81 ili kapsayacak. Bu kapsamda Kayseri TOKİ başvuru şartları ve kura çekim tarihi, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kayseri ilindeki konut projesiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''Kayseri TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kayseri TOKİ konut projesi e-Devlet başvuru ekranı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen 81 ili kapsayan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu. Başvuru tarihleri, kura çekimi, ev fiyatları gibi projeye ilişkin tüm detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını saat 14:00'da yapacak.
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
Kayseri TOKİ yanı sıra 81 il için başvuru şartları şöyle:
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.
Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.
Son günlerde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.