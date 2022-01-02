"Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde imzalar haftaya atılıyor"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Özhaseki, Türkiye'nin pandemi döneminde büyüyen iki ekonomiden biri olduğunu belirterek; "Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi 3,1 oranında daralırken Türkiye ekonomisi 1,8 oranında büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülkeden biri olduk. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık" dedi.

HIZLI TRENDEZ İMZALAR HAFTAYA ATILIYOR

Basın bilgilendirme toplantısında ihalesi yapılan Kayseri-Yerköy hızlı tren Demiryolu Hattı Projesi için sözleşmenin de imzalanacağını belirten Mehmet Özhaseki; "Kayseri - Ankara Otoban Bağlantı Yolu çalışmaları devam ediyor ve bu yıl tamamlanacak. Ankara - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Proje çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kredi onayı alındı ve müjde veriyorum ihalesi yapıldı. Haftaya sözleşme imzalanacak. 510 milyon 206 bin TL değerinde Belsin - Terminal - Şehir Hastanesi - Nuh Naci Yazgan - Mobilyakent Raylı Sisteminin temelini yakın zamanda atmıştık. 7 km, 11 istasyonlu raylı sistemimiz 2022 yılı içerisinde tamamlanacak" diye konuştu.

"KAYSERİ'YE 19 YILDA 44,7 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Pandemiye rağmen 2021 yılında Kayseri'ye 6 milyar 733 milyon 220 bin TL değerinde yatırım getirdiklerini belirten Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki; " Son 19 yılda Kayseri'ye yatırım miktarı 44,7 milyar liraya ulaştı. 2021 yılında gerçekleşen ihracat rakamı 3,2 milyar dolar, ithalat rakamı ise 1,5 milyar dolar. Yani, Kayseri'mizde ihracat, ithalatın iki katından fazla gerçekleşti. 2021 yılında gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla 2022 yılında da Kayserimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Özhaseki, yaklaşık 20 milyar lirayı bulan yatırların açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kayseri'ye davet edeceklerini söyledi.