Kayseri’de 1 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen takipli çalışma çerçevesinde Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Gesi-Fatih mahallelerinde S.A.'ya ait ev ve iş yerine oprasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olan 2 bin 978 paket kaçak sigara, 119 bin 305 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.