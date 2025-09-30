Kayseri’de 12 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan üvey babasını öldürdü

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binanın 8'inci katında meydana geldi. Aynı evde annesi, kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan Y.C.K. (12), henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışan üvey babası Hasan Polat'a (31) bıçakla saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Hasan Polat, ağır yaralandı.

İhbar üzerin olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Polat, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Polat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Y.C.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşı nedeniyle cezai sorumluluğu olmayan çocuk için, adli ve psikolojik gözetim tedbirleri uygulanacak.