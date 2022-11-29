Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı doğrultusunda iki adrese operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıtı piyasaya sürdükleri tespit edilen iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde 17 bin 360 litre karışımlı akaryakıt, birer tonluk 21 tank ve akaryakıt aktarımında kullanılan elektrikli pompa ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video