Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:35 Son Güncelleme: 29.11.2022 23:49

Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak akaryakıt satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 bin 360 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı doğrultusunda iki adrese operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıtı piyasaya sürdükleri tespit edilen iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde 17 bin 360 litre karışımlı akaryakıt, birer tonluk 21 tank ve akaryakıt aktarımında kullanılan elektrikli pompa ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

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Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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