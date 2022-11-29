Video Haber Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

29.11.2022 | 23:46

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Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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