Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Kayapul Mahallesinde bulunan bir besi çiftliğinin samanları sabah saatlerinde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüş gibi sanılsa da samanlar içten içe yanmaya devam etti.

98 ANGUS KARBONMONOKSİT GAZINDAN ETKİLENDİ

İş makineleriyle başka bir bölgeye taşınan samanlar gece saatlerinde de içten içe yanmaya devam etti. Bölge dumanla kaplanırken, vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Bir başka besi çiftliğinde bulunan 98 Angus cinsi inek karbonmonksit gazından etkilendi. Zehirlenen hayvanlara veteriner hekimler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, samanlar suyla söndürülemeyince iş makineleriyle üzerini toprakla kapatmaya başladı.

HAYVANLARIMIZIN DURUMU CİDDİ

Besi çiftliği sahibi Mahmut Çakıroğlu ise rüzgarla birlikte dumanını tüm bölgeye yayıldığını belirterek "Öğle saatlerinde komşumuzun 200 ton samanı yandı. Daha sonra belediye ekipleri samanı bizim yan tarafımıza nakletti. Böyle olunca bizim besi çiftliğimizi dumanla doldu. Hayvanlarımız karbonmonoksit gazından zehirleniyor. Hayvanların durumlarını şuan kestiremiyoruz. Beklide birçoğu ölecek. Veterinerler müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri su tutsa da etkili olmuyor. Saman içten içe yanmaya devam ediyor. Yangına daha fazla ekiple müdahale edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede itfaiye ve belediye ekiplerinin samanı toprağa gömme çalışmaları sürüyor.

Kayseri’de 200 ton saman alev aldı! 98 Angus karbonmonoksit gazından etkilendi