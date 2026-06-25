Kayseri’de 4 katlı binada korkutan yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

SAĞLIK EKİPLERİ ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen anne ve iki çocuğuna ambulansta oksijen vererek, müdahale etti. Anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör