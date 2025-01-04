Kayseri’de 5 gündür aranan genç ormanlık alanda ölü bulundu

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki Beştepeler Mesire Alanı'nda vatandaşlar, çam ağaçları arasında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme de hayıtını kaybettiği belirlenen kişinin kayıp Soner Şener olduğu belirlendi. 31 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Soner Şener'in tabancayla vurulduğu öğrenildi. Şener'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.