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Giriş Tarihi: 4.1.2025 18:02 Son Güncelleme: 4.1.2025 18:26

Kayseri’de 5 gündür aranan genç ormanlık alanda ölü bulundu

Kayseri’de ailesin polise kayıp ihbarında bulunduğu Soner Şener (35) Beştepeler Mesire Alanı’nda tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 5 gündür aranan genç ormanlık alanda ölü bulundu

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki Beştepeler Mesire Alanı'nda vatandaşlar, çam ağaçları arasında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme de hayıtını kaybettiği belirlenen kişinin kayıp Soner Şener olduğu belirlendi. 31 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Soner Şener'in tabancayla vurulduğu öğrenildi. Şener'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de 5 gündür aranan genç ormanlık alanda ölü bulundu
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