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Giriş Tarihi: 7.08.2026 21:24

Kayseri’de 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan 54 yaşındaki Muzaffer Acer, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri’de 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cami Geçidi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında ikamet eden Muzaffer Acer'den (54) uzun süre haber alamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muzaffer Acer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Acer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Muzaffer Acer'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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