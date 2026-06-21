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Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:30

Kayseri’de acı olay! Kaza yapan otomobil alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen kaza yürek burktu. İki otomobil çarpışırken araçlardan biri alev alarak yandı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de acı olay! Kaza yapan otomobil alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya yolu İnönü mahallesi mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri alev aldı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.N.'nin (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralılar S.Y. (34), T.Y. (54), M.A. (28), E.B. (42) ve B.B. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Otomobilde çıkan yangın söndürülmesinin ardından incelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA #KAYSERİ #KAZA

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Kayseri’de acı olay! Kaza yapan otomobil alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var!
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