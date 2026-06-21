Kayseri’de acı olay! Kaza yapan otomobil alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya yolu İnönü mahallesi mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri alev aldı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti.