Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de akılalmaz olay! 10 aylık bebeğini arabada unuttu: Sinirini çevredekilere saldırarak çıkardı!
Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:55

Kayseri’de akılalmaz olay! 10 aylık bebeğini arabada unuttu: Sinirini çevredekilere saldırarak çıkardı!

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Park halindeki aracında 10 aylık bebeğini unuttu. Mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri aracın camını kırarak kurtardı. Anne ve yakınları ise durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırarak tehdit etti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de akılalmaz olay! 10 aylık bebeğini arabada unuttu: Sinirini çevredekilere saldırarak çıkardı!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı.

10 AYLIK BEBEK ARABA CAMI KIRILARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı. 10 aylık bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

SİNİRİNİ BASIN MENSUPLARINDAN ÇIKARDI

Basın mensuplarının kamerasına müdahale eden anne ve yakınları görevini yapmak için otoparka gelen gazetecileri tehditler savurdu. Gazeteciler görüntü alırken kameralarını ellerinden almaya çalışan şahıslar, güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #TALAS

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Kayseri’de akılalmaz olay! 10 aylık bebeğini arabada unuttu: Sinirini çevredekilere saldırarak çıkardı!
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