Kayseri’de akılalmaz olay! 10 aylık bebeğini arabada unuttu: Sinirini çevredekilere saldırarak çıkardı!

10 AYLIK BEBEK ARABA CAMI KIRILARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı. 10 aylık bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı.