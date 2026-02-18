Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de akran dehşeti: Ortaokuldaki bıçaklı tartışmada kan aktı! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 15:05

Kayseri’de akran dehşeti: Ortaokuldaki bıçaklı tartışmada kan aktı! 1 yaralı

Kayseri'de bir ortaokulda 8’inci sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede anında B.A., tartıştığı A.B.K.’yi yanında getirdiği bıçakla yaraladı.

DHA Yaşam
Kayseri’de akran dehşeti: Ortaokuldaki bıçaklı tartışmada kan aktı! 1 yaralı
  • ABONE OL

Olay, saat 12.00 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'taki Fatma-Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencileri B.A. ile A.B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALI ÇOCUK HASTANEDE

Kısa sürede büyüyen tartışmada B.A., yanında okula getirdiği bıçakla A.B.K.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de akran dehşeti: Ortaokuldaki bıçaklı tartışmada kan aktı! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz