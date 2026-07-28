Kayseri’de alkollü kadın sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ehliyeti iptal edildi!

2.77 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Z.Ş.'nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.'nin ehliyeti daimi iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı.