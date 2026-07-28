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Giriş Tarihi: 28.07.2026 08:42

Kayseri'de alkollü kadın sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ehliyeti iptal edildi!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kazaya bakan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobil sürücüsünün 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Ekiplere saatlerce zor anlar yaşatan aday sürücü, otomobilinin çekileceğini duyunca aracına binerek adeta ekiplerin sabrını sınadı.

İHA Yaşam
Kayseri’de alkollü kadın sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ehliyeti iptal edildi!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki 38 ALD 506 plakalı otomobili kontrol etmek için durdurdu.

2.77 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Z.Ş.'nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.'nin ehliyeti daimi iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı.

1 SAAT BOYUNCA DİRENDİ

Otomobilinin çekileceğini duyan Z.Ş. aracına oturdu. Otomobilinin çekilmemesi için yaklaşık 1 saat direnerek adeta ekiplerin sabrını denedi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye ve polis ekiplerine hakaretler savuran Z.Ş., güçlükle ikna edilerek otomobilden indirildi.

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İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Z.Ş.'nin kullandığı otomobil çekiciyle kaldırıldı. Z.Ş. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'de alkollü kadın sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ehliyeti iptal edildi!
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