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Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:34

Kayseri’de kan donduran olay! Misafirliğe gelen arkadaşları tarafından vahşice katledildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan korkunç olayda 59 yaşındaki H.K, evine misafirliğe gelen 2 arkadaşı tarafından dehşeti yaşadı. 2 arkadaşı ile H.K arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda H.K., 2 arkadaşı tarafından bıçaklanarak vahşice katledildi. İşte detaylar…

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Kayseri’de kan donduran olay! Misafirliğe gelen arkadaşları tarafından vahşice katledildi
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Olay, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. H.K'nın evine misafirliğe gelen 2 arkadaşı ile H.K arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞ BULUŞMASI KANLI BİTTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, arkadaşları tarafından bıçaklandı. Evden gelen bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. H.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri’de kan donduran olay! Misafirliğe gelen arkadaşları tarafından vahşice katledildi
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