Kayseri’de kan donduran olay! Misafirliğe gelen arkadaşları tarafından vahşice katledildi

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. H.K'nın evine misafirliğe gelen 2 arkadaşı ile H.K arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.