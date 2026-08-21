Kayseri’de kan donduran olay! Misafirliğe gelen arkadaşları tarafından vahşice katledildi

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. H.K'nın evine misafirliğe gelen 2 arkadaşı ile H.K arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ARKADAŞ BULUŞMASI KANLI BİTTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, arkadaşları tarafından bıçaklandı. Evden gelen bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. H.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.