Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Atatürk büstüne baltayla saldıran 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 16.6.2024 15:16 Son Güncelleme: 16.6.2024 15:34

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Atatürk büstüne baltayla saldıran 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na ‘i dayı yeğen oldukları öğrenile 1’i kadın iki kişi baltayla saldırdı. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alınırken, Atatürk büstünde 13 balta darbesi tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler “Pişman değiliz. Allah rızası için yaptık” dediler.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk büstüne baltayla saldıran 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Merkez Kocasinan İlçesi Cumhuriyet Meydanı'na öğle saatlerinde gelen biri kadın 2 kişi, ellerindeki baltalarla Atatürk Anıtı'na saldırdı. Yaşar K, ve Zeynep A, adlı saldırganları gören Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi 2 şüpheliye müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, Atatürk büstünde 13 balta darbesi izi tespit edildi. Atatürk büstüne saldıran Zeynep A, neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" derken Yaşan A ise pişman olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kayseri Valiliği ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan dayı-yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Atatürk büstüne baltayla saldıran 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA