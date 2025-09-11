Kayseri’de bir günde iki kaza: 4 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı. İlk kaza Ziya Gökalp mahallesinde meydana geldi. E.E.E (24) idaresindeki14 BB 314 plakalı otomobil, Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta M.K'nin (24) kullandığı 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybederken diğer araçta bulunan D.D ile birlikte 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.D'de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

İkinci kaza ise Erkilet Bulvarı'nda yaşandı. Memiş O. yönetimindeki 38 ZL 372 plakalı otomobil, F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Memiş O, hayatını kaybederken diğer araçta bulunana 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.