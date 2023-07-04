Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçel Sokak üzerinde çöpü karıştıran bir kadın havluya sarılı halde bebek buldu. Mahalle sakinleri bunun üzerine 112'ye çöpe bebek atıldığı ihbarında bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Göbek bağı kesilmemiş olan bebeği muayene eden sağlık ekibi bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebek olay yeri inceleme çalışmaların ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis bebeği çöpe atan vicdansızları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.