Kayseri’de çifte cinayet! Katili at izi ele vermişti: O caninin cezası belli oldu!

MAHKEMEDEN ÇİFTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Karar duruşmasında da suçsuz olduğunu öne süren sanık Murat Günek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Fahri Baktır'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", Gülhanım Baktır'a yönelik ise "kadına karşı kasten öldürme" suçlarının sabit olduğuna hükmederek sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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