Kayseri’de damat vahşeti: Kaynanasını öldürdü, intihar etti! Cinayetin sebebi ise...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 15:17

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre miras yüzünden çıkan tartışmada kaynanasını silahla vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti. Katil zanlısı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini vurdu.

ZANLI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

