Kayseri’de damat vahşeti: Kaynanasını öldürdü, intihar etti! Cinayetin sebebi ise...

ZANLI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.