Kayseri’de DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı 7 kişi tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı şafak baskınında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 1 ruhsatsız tabanca ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.