Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 4.3.2022 17:40 Son Güncelleme: 4.3.2022 17:54

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı 7 kişi tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı şafak baskınında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 1 ruhsatsız tabanca ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti! Her yerde aranıyor...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Alman dergiden olay iddia! Ukrayna'ya kullanılamaz füzeler gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA