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Giriş Tarihi: 12.07.2026 08:53

Kayseri’de dehşet! Parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli çocuk yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Kayseri’de dehşet! Parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Talas Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, İ.C.K. (16) ile ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.K. yanında bulunan bıçakla 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli İ.C.K. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri’de dehşet! Parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
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