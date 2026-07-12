Kayseri’de dehşet! Parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli İ.C.K. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör