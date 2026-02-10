Kayseri’de DHKP-C propagandasına hapis cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 23 Ekim'de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda G.K. (41) ve M.B.'nin (59) açlık grevi yapan DHKP-C hükümlüsü S.O.Y.'ye destek amacıyla 1 günlük açlık grevi yaptıkları ve bu durumla ilgili sanal medyadan paylaşımda bulundukları belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına alındı. G.K. ve M.B., işlemlerinin ardından tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 2 şüpheli hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanıklar G.K. ve M.B., bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

DHKP-C hükümlüsü S.O.Y. ile ilgili açlık grevini destekleyen video çektikleri ve basın açıklamasına katıldıkları iddiaları sonrası savunma yapan sanıklardan G.K., "Söz konusu kişi için vicdani kanaatimi kullandım. Ölmemesi gerektiğini söyledim. Örgüt propagandası yapmadım. Amacım o değildi. Kimseyi şiddete çağırmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. M.B. de söz konusu paylaşımı vicdani olarak yaptığını öne sürdü.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, G.K. ve M.B.'yi, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verirken, cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınarak da tahliyelerine hükmetti.