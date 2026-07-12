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Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:40

Kayseri'de "dur" ihtarına uymadı: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza kesildi!

Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

DHA Yaşam
Kayseri’de dur ihtarına uymadı: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza kesildi!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Y.D.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi. Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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