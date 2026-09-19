Kayseri'de "dur" ihtarına uymadı kaçtı: Yakalanan sürücü cezayı görünce ibretlik tavsiyede bulundu

"ALKOLLÜ DAHİ OLSANIZ, KAÇMAYIN"

Öte yandan, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan B.K. pişman olduğunu söyleyerek, "Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadım. Dursam daha iyiydi. Alkollü olduğum için kaçtım. Alkollü olan arkadaşlara da tavsiyemdir, kaçmayın. Ne olursa olsun durun. Yanlış anlaşılmamak için durmanız gerekiyor. Ben durmadım. Ceza yedim, aracım otoparka çekildi. Siz de kurallara uyun ve derdinizi anlatın" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör