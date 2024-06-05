Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan 2 Albay İzmir’e uğurlandı

Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının Kocasinan İlçesi Hasan Arpa Mahallesi yakınlarında ayçiçeği tarlasına düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen için Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile askeri erkan katıldı.

Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Cabir Çelik tarafından dua edildi.

Aslen Eskişehirli olan şehit Gökhan Özen ve Kastamonulu olan Uğur Yıldız'ın naaşları İzmir'de yaşayan eşlerinin talebi üzerine askeri uçakla İzmir'e gönderildi.