Kayseri’de engelli ve alkollü sürücüye 65 bin TL ceza kesildi

Kayseri'nin, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında duyma ve konuşma engelli E.K.'nın kullandığı 38 AJK 246 plakalı otomobille K.O. yönetimindeki 07 BFM 181 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı.
OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI
Kazanın ardından E.K. otomobili de bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.
65 BİN TL CEZA UYGULANDI
E.K.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 65 bin TL cezai işlem uygulanırken, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.