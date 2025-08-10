Kayseri’de eşini tabancayla öldüren koca, aynı silahla intihar etti

Merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde oturan Onur ve Neşe Karakaya çifti arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur Karakaya, tabancayla eşi Neşe Karakaya'ya ateş etti. Öfkeli koca daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur Karakaya'nın ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Onur Karakaya ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, eşi Neşe Karakaya'nın cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Onur Karakaya'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken çiftin ardında iki yetim çocuk kaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.