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Giriş Tarihi: 14.9.2023 01:22

Kayseri’de eski sevgili dehşeti! Genç kızı sokak ortasında öldürdü

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü

DHA
Kayseri’de eski sevgili dehşeti! Genç kızı sokak ortasında öldürdü

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Edanur Çoban tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kayseri’de eski sevgili dehşeti! Genç kızı sokak ortasında öldürdü
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