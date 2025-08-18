Kayseri’de kahreden olay! Evli çiftin kamp keyfi facia ile son buldu! Meğer çadırdaki sobadan...

Kayseri'de yaşayan Mustafa K (47) ve eşi Fatmagül K (46) Erciyes Kayak Merkezi'nin bulunduğu Tekir Yaylası'na kamp için gitti. Kamp alanına kurdukları çadırda kalmaya başlayan çiftten bir süre sonra yakınları haber alamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma kamp alanına gitti. Mustafa ve Fatmagül K, çiftinin çadırına giren ekipler çifti yerde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa ve Fatmagül K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çiftin ısınmak için çadırlarda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.