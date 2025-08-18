Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de kahreden olay! Evli çiftin kamp keyfi facia ile son buldu! Meğer çadırdaki sobadan...
Giriş Tarihi: 18.8.2025 10:03 Son Güncelleme: 18.8.2025 10:25

Kayseri'de kahreden olay! Evli çiftin kamp keyfi facia ile son buldu! Meğer çadırdaki sobadan...

Kayseri'de kamp yapmak için Erciyes Dağı'ndaki 2 bin 200 metre rakımlı Tekir Yaylası’na giden Mustafa ve Fatmagül K, çifti, çadırlarında yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Kayseri’de kahreden olay! Evli çiftin kamp keyfi facia ile son buldu! Meğer çadırdaki sobadan...

Kayseri'de yaşayan Mustafa K (47) ve eşi Fatmagül K (46) Erciyes Kayak Merkezi'nin bulunduğu Tekir Yaylası'na kamp için gitti. Kamp alanına kurdukları çadırda kalmaya başlayan çiftten bir süre sonra yakınları haber alamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma kamp alanına gitti. Mustafa ve Fatmagül K, çiftinin çadırına giren ekipler çifti yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa ve Fatmagül K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çiftin ısınmak için çadırlarda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Mustafa ve Fatmagül K'nın cesetleri daha sonra otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de kahreden olay! Evli çiftin kamp keyfi facia ile son buldu! Meğer çadırdaki sobadan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz