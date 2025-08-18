Kayseri’de kahreden olay! Evli çiftin kamp keyfi facia ile son buldu! Meğer çadırdaki sobadan...

Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa ve Fatmagül K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çiftin ısınmak için çadırlarda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.