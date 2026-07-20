Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de faciaya ramak kala! Markete molotofkokteylli saldırı düzenlendi
Giriş Tarihi: 20.07.2026 08:56

Kayseri’de faciaya ramak kala! Markete molotofkokteylli saldırı düzenlendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Kimliği belirsiz bir şahıs markete molotofkokteylli saldırı düzenledi. Başarısız olan saldırıda molotofkokteylinin marketin içerisine girmemesi olası facianın önüne geçti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de faciaya ramak kala! Markete molotofkokteylli saldırı düzenlendi
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteylinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #TALAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de faciaya ramak kala! Markete molotofkokteylli saldırı düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA