Kayseri’de feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi Kayseri- Sivas karayolu 22'nci kilometrede meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan Hatun Eğin hayatını kaybederken, sürücü Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıüzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü sağlarken, yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.