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Giriş Tarihi: 2.09.2026 10:21

Kayseri'de feci kaza: Minibüs özel halk otobüsüne ok gibi saplandı! 3 yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunda feci kaza! Minibüs durakta bekleyen özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kayseri’de feci kaza: Minibüs özel halk otobüsüne ok gibi saplandı! 3 yaralı
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. Fransa'dan gelen M.A. yönetimindeki minibüs, kent merkezinden İncesu ilçesine giden ve yol üzerinde durakta bekleyen A.M. idaresindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü M.A. ve otobüste yolcu olarak bulunan A.S. ile T.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü ise ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KAYSERİ #NİĞDE

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Kayseri'de feci kaza: Minibüs özel halk otobüsüne ok gibi saplandı! 3 yaralı
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