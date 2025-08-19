Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de feci kaza! Otomobil direksiyon bahçesine uçtu
Giriş Tarihi: 19.8.2025 01:08

Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.B. idaresindeki 38 BR 546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce yol kenarındaki duvara vurduktan sonra bir evin bahçesine uçtu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada şoför ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye sevk etti.

"DEPREM GİBİ BİR ŞEYDİ"

Öte yandan sürücü C.B.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, 'deprem gibi bir şeydi' dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

