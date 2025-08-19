Kayseri’de feci kaza! Otomobil direksiyon bahçesine uçtu

"DEPREM GİBİ BİR ŞEYDİ"

Öte yandan sürücü C.B.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, 'deprem gibi bir şeydi' dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı